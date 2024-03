Stato di emergenza in Islanda per quarta eruzione vulcanica

Le autorità islandesi hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo la quarta eruzione da dicembre di un vulcano sulla penisola di Reykjanes: lo riporta il quotidiano The Independent.

L'eruzione ha provocato la fuoriuscita di un flusso di lava da una fessura lunga 3 chilometri, che ora scorre a poche centinaia di metri dalla città di Grindavik, che è stata di nuovo evacuata (era stata evacuata per la prima volta lo scorso novembre). Le squadre di emergenza avevano lavorato tutta la notte tra sabato e domenica per rafforzare le barriere difensive intorno alla città.

Il flusso di lava si trova attualmente a soli 200 metri di distanza dalla principale conduttura idrica della regione, ha affermato l'ufficio meteorologico islandese. Da parte sua, il direttore della Protezione civile, Vídir Reynisson, ha affermato che la preoccupazione principale è l'impatto sulle infrastrutture, sottolineando che pozze di lava che si stanno accumulano vicino alle barriere difensive.



