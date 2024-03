La Francia ha condannato oggi che "le condizioni di un'elezione libera, pluralista e democratica" non siano "di nuovo" state rispettate in Russia ieri per la rielezione del presidente Vladimir Putin.

Il ministero degli Esteri ha reso omaggio "al coraggio di numerosi cittadini russi che hanno manifestato pacificamente la loro opposizione a questa violazione dei loro diritti politici fondamentali".



