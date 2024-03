Arresti in Russia per atti di vandalismo ai seggi

Alcune persone sono state arrestate oggi in Russia per atti di vandalismo compiuti in cinque seggi in diverse città della Russia. Lo riferisce l'agenzia Interfax, citando Alena Bulgakova, presidente della Commissione per il controllo pubblico e gli appelli dei cittadini.

Gli episodi si sono verificati nelle regioni di Mosca, Voronezh, Rostov e Karachay-Cherkessia, dove alcune persone hanno versato un liquido verde nelle urne. Secondo Bulgakova, tenuto conto che gli episodi si sono verificati quasi contemporaneamente, "si può pensare ad una provocazione organizzata deliberata". Altre fonti indipendenti riferiscono dell'arresto di una giovane che ha cercato di appiccare il fuoco in un seggio a Mosca.



