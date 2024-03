Stoltenberg, sforzi Ue non entrino in conflitto con la Nato

"La Nato ha chiesto agli alleati europei di aumentare gli investimenti per anni e ora vediamo che le cose vanno nella direzione giusta. Siamo in stretto contatto con l'Ue e diamo il benvenuto agli sforzi dell'Ue di superare la frammentazione del settore della difesa. Tutti gli sforzi in questo senso sono buoni per la Nato. Ciò che è importante è che la Nato deve stabilire i target di capacità e gli standard: non si possono avere due sistemi diversi, in conflitto". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg presentando il rapporto annuale dell'alleanza.



