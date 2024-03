Nuova avventura per Pablo Iglesias, apre la Taverna Garibaldi

E' un bar letterario, a meno di dieci minuti dal Congresso dei deputati nel quartiere multietnico di Lavapies a Madrid e promette di essere un ritrovo di poeti, musicisti, di incontri letterari, conviviali e nostalgicamente rivoluzionari. E' la Taberna Garibaldi, la taverna che martedì prossimo, giorno della festa del papà, inaugurerà il fondatore di Podemos Pablo Iglesias, strizzando l'occhio alla brigata Garibaldi, battaglione di volontari che partecipò alla guerra civile spagnola, in difesa della Repubblica. Ma anche all'eroe rivoluzionario dei due mondi. E chissà se per l'inaugurazione, che ha scelto di tenere sotto tono per l'evidente aspettativa suscitata dal suo esordio nella ristorazione, non pensi di invitare la jazz orchestra della Brigata Garibaldi, sulle note swing di Bella Ciao. Perché l'inno partigiano suonerà nel locale tutte le sere all'ora di chiusura, secondo quanto ha anticipato lo stesso Pablo Iglesias a Efe. Per ora la primizia rilanciata da La Vanguardia ha scatenato la caccia ai dettagli.

"Le taverne sono l'ultimo bastione di libertà del proletariato", è la citazione accanto al ritratto di Giuseppe Garibaldi che figura sulla parte superiore superiore del menù, mentre in quella inferiore c'è il ritratto illustrato del filosofo marxista Kark Kautsky. Dei due mondi di certo sono le proposte per i vini, cileni e argentini, oltre a birre artigianali basche, andaluse, catalane e valenziane, in onore della pluralità culturale iberica.

Nell'avventura, il docente di scienze politiche che solo dieci anni fa si fece paladino dell'assalto al cielo della sinistra radicale, oggi fuori dalla politica (almeno ufficialmente) non si è lanciato da solo, ma in società con il poeta Sebastian Fiorilli e il cantautore Carlos Avila, per poter far fronte all'impegno intenso che comporta la gestione di un locale, per un papà dei tre bambini avuti con la compagna Irene Montero, candidata di Podemos alle prossime europee.

Dicevamo del menù: prevede piatti evergreen come un Salmorejo partigiano, la squisita e popolare zuppa fredda andalusa a base di pomodoro, condita con jamon e uova sode. Enchiladas, le tradizionali piadine messicane di mais farcite. E Carrlladas Garibaldi, il guanciale di vitello stufato alla maniera rivoluzionaria. Senza dimenticare una sezione di proposte di cucina vegana e una nutrita proposta di cocktail, nella sezione introdotta dalla citazione: "Bacco ha affogato più uomini di Nettuno".



