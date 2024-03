Il braccio destro di Alexei Navalny, Leonid Volkov, è stato "colpito dai servizi segreti russi" per spaventare l'opposizione alla vigilia delle elezioni. Lo ha affermato il capo della sicurezza lituana, Darius Jauniskis, parlando a Vilnius ai giornalisti, come riporta Sky News.

L'obiettivo era "spaventare l'opposizione russa e impedirle di agire durante le elezioni" che prendono il via domani in Russia.





