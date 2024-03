Via libera definitivo dal Pe al Media Freedom Act

Via libera definitivo dall'Eurocamera al Media Freedom Act, la legge europea per la libertà dei media pensata per proteggere i giornalisti e i media dell'Ue da ingerenze politiche o economiche. Il nuovo regolamento, approvato con 464 voti favorevoli, 92 voti contrari e 65 astensioni, obbligherà gli Stati membri a proteggere l'indipendenza dei media e vieterà qualsiasi forma di ingerenza nelle decisioni editoriali. Il testo prevede anche forti limitazioni all'uso degli spyware, che rimarrà però consentito soltanto caso per caso e previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini su reati gravi.



