Tajani, 'il Papa vuole la pace, non è schierato con Mosca'

"Credo che papa Francesco abbia fatto il papa, abbia dato un messaggio di pace. E' stato chiarito che il papa vuole la pace e non si è schierato dalla parte della Russia. Io ho interpretato il suo messaggio come quello di chi vuole battersi per la pace. Non è un politico, ma una guida spirituale per tutti i cattolici e per il mondo cristiano. Credo che il suo messaggio fosse indirizzato a spingere le parti in causa a lavorare per la pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su La7, rispondendo a una domanda sulle parole del papa sulla "bandiera bianca" in Ucraina.



