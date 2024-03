"Come presidente della Catalogna assumo la responsabilità dello stop alla legge di bilancio e ho deciso di convocare elezioni per il prossimo 12 maggio". Così il presidente catalano Pere Aragones ha annunciato in conferenza stampa la fine della legislatura e la convocazione di elezioni anticipate dopo la bocciatura della legge di bilancio in parlamento.



