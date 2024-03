"Non vorremmo che assassini o alcuni atleti che rappresentano un'organizzazione terroristica chiamata Russia la rappresentassero in Francia durante i Giochi Olimpici.

Vorremmo che la Francia fosse completamente dalla parte della giustizia in questo aspetto umanitario. In questo caso, dalla nostra parte": lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



