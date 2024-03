Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la potenziale vendita alla Polonia di missili per oltre tre miliardi di dollari. Si tratta di missili avanzati aria-aria a medio raggio per 1,69 miliardi e di fino a 128 missili terra-aria per altri 1,77 miliardi, oltre a missili Sidewinder (aria-aria, a corto raggio) per circa 219 milioni. Lo ha annunciato il Pentagono.



