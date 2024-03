La regina Camilla riceve in dono una Barbie a lei ispirata

La regina Camilla ha ricevuto oggi un dono molto speciale durante un evento a Buckingham Palace: una bambola Barbie a lei ispirata, con perfino gli stessi abiti indossati dalla consorte di re Carlo III.

"Splendido, mi avete tolto circa cinquant'anni", ha commentato la 76enne Camilla facendo sorridere le rappresentanti della Women of the World Foundation (Wow), di cui è presidente onoraria, nell'iniziativa a Palazzo in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna.

All'evento hanno preso parte anche la regina Mathilde del Belgio ed Helen Mirren, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice nel 2007 per la sua interpretazione di Elisabetta II nel film 'The Queen', oltre a Krista Berger, responsabile globale per le celebri bambole prodotte dall'americana Mattel, giunta a Londra da Los Angeles per la consegna del regalo a Camilla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA