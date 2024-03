"Entro la fine del mese ci sarà un primo versamento come finanziamento ponte da 4,5 miliardi di euro all'Ucraina". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell'Ecofin. "L'Ue sosterrà l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha confermato. Il finanziamento avviene nell'ambito dello strumento europeo per l'Ucraina da 50 miliardi di euro.



