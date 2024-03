Partigiani russi filo-ucraini attaccano regioni di confine

I partigiani russi filo-ucraini sono entrati nei territori delle regioni russe di Belgorod e Kursk, hanno preso il controllo di una città di confine e stanno avanzando in diverse direzioni: lo hanno annunciato gli stessi volontari sui rispettivi canali Telegram, come riportano i media ucraini. I partigiani hanno preso il controllo della città di Lozova Rudka nella regione di Belgorod e sono in corso combattimenti a Tyotkino, nella regione di Kursk, riporta Ukrainska Pravda

Le forze ucraine hanno attacco il territorio russo con decine di droni nelle ultime ore, colpendo anche una raffineria a Nizhny Novgorod, a centinaia di chilometri dal confine. Una delle unità della raffineria, nella zona industriale di Kstov, ha preso fuoco, ha detto il governatore della regione, citato da Ria Novosti. Il ministero della Difesa ha detto che almeno 25 droni ucraini sono stati abbattuti in varie regioni, di cui due in quella di Mosca e uno in quella di San Pietroburgo. Non sono segnalate vittime.

"Entro la fine del mese ci sarà un primo versamento come finanziamento ponte da 4,5 miliardi di euro all'Ucraina". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell'Ecofin. "L'Ue sosterrà l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha confermato. Il finanziamento avviene nell'ambito dello strumento europeo per l'Ucraina da 50 miliardi di euro.

Media, 'Croce Rossa russa accusata di addestrare bimbi'

Il movimento internazionale della Croce Rossa è sotto pressione perché agisca contro la Croce Rossa russa (Rrc) per gli stretti legami tra il gruppo e la macchina bellica e di propaganda del Cremlino. Lo rivela il Guardian in un'inchiesta con un gruppo di organi di stampa. Le prove includono il ruolo centrale del presidente della Rrc in un'organizzazione "patriottica" pro-Putin, personale senior della Croce rossa russa che parla dell'impossibilità di una pace con i "nazisti ucraini" e la partecipazione della Rrc all'addestramento militare per i bambini.

