Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha confermato l'invio di un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 300 milioni di dollari.

In un briefing con la stampa il funzionario ha sottolineato tuttavia che "questo non basterà senza l'approvazione al Congresso della legge" sugli aiuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA