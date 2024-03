Attentato al Gay Pride di Oslo, al via il processo

Si è dichiarato non colpevole Zaniar Matapour, il 44enne accusato di terrorismo al processo che si è aperto oggi per l'omicidio di due persone avvenuto a Oslo il 25 giugno del 2022 durante le celebrazioni per il Gay Pride.

All'inizio dell'udienza, scrive la Bbc online, è stato proiettato un video di 3 minuti della polizia che mostra le riprese delle telecamere a circuito chiuso dell'attacco fuori da un bar: le immagini mostrano dei passanti che lottano contro il sospetto che ha aperto il fuoco. I procuratori affermano che la corte dovrà decidere se fosse sano di mente in quel momento.

I video della polizia seguono i movimenti dell'uomo armato, vestito con una maglietta gialla e un berretto, mentre passava davanti al bar Per pa Hjornet e al London Pub, entrambi molto frequentati dalla comunità gay di Oslo. Ha poi cominciato a sparare all'impazzata contro le persone sedute ai tavoli all'esterno.

Due uomini di 54 e 60 anni sono stati uccisi e altre 9 persone sono rimaste ferite in quello che è stato definito "un attacco terroristico di natura islamista". Se giudicato colpevole, Matapour rischia 30 anni di reclusione o la condanna in un istituto psichiatrico.



