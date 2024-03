Media, 12 piloti ucraini pronti per gli F-16 questa estate

Dodici piloti ucraini saranno pronti a pilotare i caccia F-16 in condizioni di combattimento già quest'estate, ma quando torneranno a casa - dopo 10 mesi di addestramento in Danimarca, Regno Unito e Stati Uniti - solo 6 aerei saranno stati consegnati a Kiev sui 45 promessi dagli alleati europei: lo scrive oggi il New York Times (Nyt).

Nel frattempo, sottolinea il giornale, gli aerei da combattimento e gli istruttori stanno aspettando i piloti ucraini nel nuovo centro di addestramento della base aerea di Fetești, nel sud della Romania, che dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'addestramento degli ucraini. Ma non è ancora chiaro quando i piloti ucraini inizieranno l'addestramento in questo centro.

Inoltre, secondo alcuni funzionari, rimane molta incertezza su quando ciascun Paese invierà i propri aerei, quanti ne verranno inviati, quanto velocemente i piloti potranno essere addestrati e come l'Ucraina riuscirà ad avere un sufficiente numero di tecnici per l'adeguata manutenzione dei caccia.





