Esperto,' foto Middleton è photoshop fatto male, non c'entra IA'

"La foto ritoccata di Kate Middleton è un lavoro di Photoshop fatto male, non c'entra niente l'intelligenza artificiale": è il parere all'ANSA di Vincenzo Cosenza - esperto digitale che sta portando avanti diversi lavori sull'IA generativa di immagini - dopo il dibattito sulle incongruenze della foto postata direttamente sul profilo Instagram della coppia reale. E' stata ripresa e poi ritirata da importanti agenzie di stampa come Associated Press, Reuters e Getty Images, oggi sono arrivate le scuse della principessa. "La kill notification è stata emessa dalle testate - spiega Cosenza - dopo un esame attento dell'immagine da un occhio allenato non da un software particolare. Anche tanti utenti in rete, soprattutto quelli che seguono le vicende della famiglia reale, avevano fatto notare i problemi. L'immagine non è un falso generato dall'intelligenza artificiale, è solo il caso di un intervento di Photoshop fatto da un dilettante". L'incidente arriva in un momento in cui c'è allarme per le capacità dell'intelligenza artificiale di creare immagini, video e voci realistiche a partire da un semplice testo e senza particolari abilità tecnologiche. "Il problema della veridicità delle immagini è accentuato dall'IA - osserva l'esperto - I casi di modifica o la creazione di un falso cresceranno all'ennesima potenza e bisognerà dubitare di tutto, iniziare ad acquisire una forma mentis diversa anche perchè al momento non ci sono software in grado di rilevare con esattezza un'immagine generata dall'intelligenza artificiale. Anche quelli per scoprire un testo generato dall'IA non funzionano bene. Alcune aziende come Adobe (la casa madre di Photoshop, ndr), ora mettono un bollino alle foto generate dall'Intelligenza artificiale e aggiungono anche dei metadati, ma anche questo non è sufficiente, al momento non c'è una difesa certa", conclude Cosenza.

