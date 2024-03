Il ministro degli Esteri britannico David Cameron si oppone all'invio di truppe occidentali in Ucraina, anche per missioni di addestramento, perché potrebbero diventare obiettivi per l'esercito russo.

"Dobbiamo evitare di creare obiettivi evidenti per Putin", ha detto il ministro in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung rilanciata da Ukrainska Pravda.



