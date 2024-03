Attacco a una pattuglia Unifil in Libano, militari illesi

Una pattuglia congiunta dell'esercito libanese e della missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) è stata attaccata a ovest della città di Aita al-Shab, nel sud del Libano. Lo riporta Al Jazeera citando l'agenzia di stampa libanese Nna, secondo cui questa mattina sono stati sparati dei colpi dall'insediamento israeliano di Shtola, vicino al confine.

Andrea Tenenti, portavoce dell'Unifil, ha dichiarato in una nota che "un veicolo dell'esercito libanese è stato colpito durante il pattugliamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti".



