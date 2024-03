Von der Leyen: 'Mai l'Ue così minacciata dai populisti'

"Noi crediamo nella dignità di ogni essere umano ed è per quello che combatteremo in questa elezione. E oggi questo è più importante che mai". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel discorso di candidatura al Congresso del Ppe.

"Oggi gli amici di Putin stanno seminando odio. La nostra Europa pacifica e unita non è mai stata così minacciata dagli estremisti e dai populisti, di estrema destra o estrema sinistra, da partiti come il Rassemblement Nationale o l'Afd", ha scandito.

"E' l'Europa che decide chi entra o chi non può entrare e a quali condizioni, non sono i trafficanti a decidere", ha detto von der Leyen. "Prosperità, sicurezza, democrazia, di questo importa alla gente ed è di questo che ci occuperemo", ha sottolineato.

"Putin è il responsabile della morte di Alexei Navalny. Ed è stato commovente vedere le persone arrivate ai suoi funerali. Putin sta distruggendo il suo Paese per salvare se stesso" ha evidenziato von der Leyen sottolineando: "non ci sono dubbi, l'Europa starà al fianco dell'Ucraina finché é necessario. La Russia sta distruggendo edifici e infrastrutture ma non ha ucciso il sogno di una Ucraina democratica e nell'Europa'.

Socialisti Ue: 'Il nostro ok a von der Leyen non è garantito'

"Il nostro supporto a Ursula von der Leyen non è garantito. Se il Ppe vincerà le elezioni negozieremo il programma, ma siamo pronti a fare tutto il necessario per prevenire che la destra detti l'agenda della prossima commissione". Lo ha detto la presidente del Gruppo dei Socialisti e Democratici, la spagnola Iratxe Garcia Perez. "Difenderemo le nostre posizioni ma non sosterremo nessuno che non accetta le nostre priorità", ha spiegato Garcia Perez parlando alla stampa a Bruxelles.

La Cdu tedesca: 'Difenderemo l'Europa da populisti e estremisti'

"La nostra leadership oggi è più importante che mai. Dobbiamo difendere i valori europei da estremisti e populisti, che vogliono smantellare l'Ue e che fanno il gioco della Russia". Lo ha dxetto il leader della Cdu, Friedrich Merz, parlando al Congresso del Partito Popolare europeo a Bucarest.

"Dobbiamo focalizzarci sulla competitività della nostra industria e sulla creazione di posti di lavoro. E dobbiamo aiutare l'Ucraina a vincere la guerra, perché Kiev non combatte solo per la sua libertà ma per la libertà di tutti noi", ha spiegato Merz presentando quindi la candidatura di Ursula von der Leyen: "hai mostrato leadership e hai dimostrato di essere la presidente della Commissione di tutti", ha sottolineato Merz invitando tutti a votare la presidente uscente come Spitenkandidaten.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA