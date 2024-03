Gb: il Labour candida batterista dei Blur, dal pop al Parlamento

Dai palcoscenici della musica all'aula della Camera dei Comuni britannica. E' l'obiettivo di Dave Rowntree, batterista dei Blur, band simbolo del BritPop negli anni '90, selezionato ufficialmente questa settimana come candidato dell'opposizione laburista in uno dei collegi in palio alle prossime elezioni politiche: attese nella seconda metà del 2024, salvo anticipi Rowntree, storico militante del Labour tuttora inserito nella formazione dei Blur dopo lo scioglimento del 2003 e la reunion del 2009, sarà in corsa per il seggio di Mid Sussex, nel sud dell'Inghilterra più benestante e meno euroscettico: seggio al momento occupato da Mims Davies, sottosegretaria al Lavoro nel governo Tory di Rishi Sunak. Uno dei collegi che il Labour neomoderato di Keir Starmer confida di poter strappare all'attuale partito di maggioranza (indietro da mesi nei sondaggi nazionali).

Il musicista, già deciso oppositore del divorzio dall'Ue al referendum del 2016, si affida a una piattaforma di "alternativa alla Brexit", spiega ai media rimanendo per ora un po' nel vago, dopo aver denunciato fin dall'inizio come devastante l'impatto della vittoria referendaria di 'Leave' in particolare sull'industria musicale britannica. Più in generale, afferma inoltre di poter esprimere un messaggio credibile per gli elettori del Sussex: tradizionalmente conservatori, ma che nelle sue parole hanno ormai "perso fiducia" sia nel partito di Sunak - dopo 14 anni di turbolento ciclo di potere Tory - sia nell'efficacia di un'opzione più soft come quella dei LibDem, terza forza del Regno.

Dave aveva già tentato di candidarsi per il Labour nelle elezioni per l'assemblea municipale di Londra nel 2010, senza successo. Ma era stato comunque poi cooptato dal partito per un incarico di consigliere di contea nel 2017, sotto l'allora leadership di sinistra di Jeremy Corbyn.



