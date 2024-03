Consigliere Kiev, non escluso obiettivo raid fosse Zelensky

Non si può escludere che l'attacco missilistico russo di ieri a Odessa avesse come obiettivo le delegazioni di Volodymyr Zelensky o del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Lo ha detto alla Cnn Ihor Zhovkva, consigliere diplomatico senior ucraino, secondo quanto riportato dal Guardian. "Era davvero a meno di 500 metri da noi" e "non si può escludere che fosse diretto alla delegazione del mio presidente o alla delegazione degli ospiti stranieri", ha detto.





