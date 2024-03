Weber, 'certo che il Ppe sosterrà candidatura von der Leyen'

"Siamo il più grande partito d'Europa, è ovvio che ci siano opinioni diverse. Ma sono sicuro che Ursula von der Leyen avrà l'appoggio della stragrande maggioranza del Ppe". Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber rispondendo a chi faceva notare che la delegazione austriaca e i Repubblicani francesi hanno preannunciato che non supporteranno il manifesto per le Europee e la candidatura di Ursula von der Leyen.

"Siamo un partito democratico. Al Congresso di questo fine settimana ho visto che i Socialisti hanno votato il loro candidato per acclamazione, noi lo facciamo a scrutinio segreto", ha sottolineato Weber. Sul cambio di rotta sui temi ambientali Weber ha sottolineato: "Noi siamo il partito del Green Deal, e abbiamo seguito Ursula von der Leyen in questo ma sui contenuti siamo lontani dai Socialisti".



