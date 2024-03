Mosca, 'se Usa forniranno jet militari a Kiev li distruggeremo'

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che se gli Usa forniranno jet militari all'esercito ucraino, i soldati russi li abbatteranno. "I carri armati statunitensi si muovono sul territorio della Federazione Russa. Questo è male. Ma non si limitano a muoversi. Si muovono fino a un certo punto e poi bruciano perché li stiamo distruggendo. E li distruggeremo ulteriormente. E se volassero lì sopra gli aerei americani, sopra il nostro territorio, non ho dubbi che i nostri valorosi militari si assicureranno anche che questi aerei brucino e cadano", ha detto Peskov secondo la Tass.

La Russia definisce "territori russi" le regioni ucraine che si è annessa illegalmente nel 2022 e che controlla solo in parte.





