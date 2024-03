Usa, tutti uniti su Kiev come dimostrato da Biden-Meloni

L'Occidente è unito e "forte nel sostegno all'Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Lo abbiamo visto in questi giorni con la visita della premier italiana Giorgia Meloni a Washington e con il suo incontro con Biden alla Casa Bianca", ha sottolineato il funzionario. "C'è incredibile unità e tutti condividiamo le stesse preoccupazioni riguardo al fatto che Vladimir Putin conquisti l'Ucraina e ciò che questo significa per la sicurezza della Nato", ha detto Kirby, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero spaccature tra gli Stati Uniti e i loro alleati.



