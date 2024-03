L'inverno 2023-2024 in Grecia il più caldo mai registrato

Questo inverno è stato il più caldo mai registrato nella storia greca, secondo i dati preliminari del Copernicus Climate Change Service (C3S) analizzati dal team dell'Osservatorio nazionale di Atene. Lo riporta Kathimerini.

Durante l'inverno 2023-2024, la Grecia ha registrato una temperatura media record di 11,8 gradi Celsius. Le temperature registrate hanno superato quelle dell'inverno 2015-2016, che in precedenza era considerato il più caldo degli ultimi decenni, secondo l'Osservatorio nazionale di Atene. Nel nord del Paese, la temperatura massima media di questo inverno è stata di 2-3°C superiore alla media del periodo 1991-2020, mentre nel resto del Paese è stata di 1-2°C superiore. Secondo l'Osservatorio di Atene, inoltre, la temperatura massima media in Grecia tra il 1960 e il 2024 per il periodo invernale ha mostrato un aumento di 1,8 gradi Celsius.



