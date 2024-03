Re Harald di Norvegia in ospedale dopo rimpatrio dalla Malaysia

Il re Harald di Norvegia, 87 anni e rimpatriato ieri dalla Malaysia dopo aver contratto un'infezione, rimarrà ricoverato in ospedale almeno per tutta la settimana. Lo ha annunciato oggi il Palazzo reale.

Il sovrano soffre ancora di "frequenza cardiaca bassa", che richiederà l'installazione di un pacemaker permanente una volta che l'infezione sarà completamente curata, ha aggiunto la Corte, precisando che "l'operazione potrebbe richiedere diversi giorni e il re, il cui stato di salute è stabile e in miglioramento, dovrebbe rimanere all'ospedale nazionale di Oslo Rikshospitalet fino alla fine della settimana".

Re Harald, il più anziano sovrano ancora in carica d'Europa ha contratto un'infezione durante un soggiorno privato sull'isola di Langkawi in Malaysia ed è stato ricoverato lì per diversi giorni prima del suo rimpatrio a Oslo. Sabato gli è stato applicato un pacemaker temporaneo prima del volo di ritorno. Il monarca, che usa le stampelle, gode di salute cagionevole: ha subito un intervento al cuore e ha sofferto, negli ultimi anni, di vari problemi respiratori e infezioni. A fine gennaio aveva escluso di abbandonare le sue funzioni dopo l' abdicazione a sorpresa all'età di 83 anni in Danimarca della sua lontana cugina, la regina Margrethe II, in favore del figlio maggiore Frederik.

Sul trono da 33 anni, re Harald ha festeggiato il suo 87esimo compleanno il 21 febbraio. Ieri mattina il Palazzo Reale ha avvertito che il monarca sarebbe rimasto in congedo per malattia per due settimane. In sua assenza la corona è affidata al principe ereditario Haakon di 50 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA