"Noi in Ungheria scommettiamo sul ritorno del presidente Trump", ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orbán che incontrerà l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump venerdì in Florida. Lo riferisce il Guardian. "L'unica possibilità al mondo per un accordo di pace (tra Ucraina e Russia) relativamente rapido è un cambiamento politico negli Stati Uniti, e questo è legato a chi sarà il presidente", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA