Tajani domani in missione a Sarajevo con Schallenberg

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sarà domani a Sarajevo, per una missione congiunta in Bosnia ed Erzegovina con il ministro federale per gli Affari Europei ed Internazionali austriaco, Alexander Schallenberg.

La prospettiva europea della Bosnia ed Erzegovina con la possibile apertura dei negoziati di adesione con l'Ue, pienamente sostenuta dall'Italia, sarà il tema centrale della visita, a un anno di distanza dalla precedente missione congiunta nel Paese dei due ministri e a conferma della grande attenzione che Roma e Vienna attribuiscono ai Balcani Occidentali. Tajani e Schallenberg incontreranno il ministro degli Esteri, Elmedin Konaković, la Presidenza della Bosnia ed Erzegovina, il presidente del Consiglio dei ministri, Borjana Krišto, il rappresentante Speciale dell'Unione europea e capo delegazione Ue, Johann Sattler, e l'Alto Rappresentante in Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt.

"La crescita e la stabilità dei Balcani Occidentali sono prioritarie per l'Italia, alla luce dei profondi legami che ci legano a questa regione. Per questo, come Governo siamo fortemente impegnati ad accelerarne il processo di integrazione europea", ha detto Tajani. Il vicepremier incontrerà una rappresentanza del contingente italiano della missione EUFOR Althea, in cui l'Italia ha la posizione di vice comandante, a conferma del ruolo protagonista del nostro Paese per la sicurezza e la stabilità della regione balcanica.

Tajani inaugurerà poi il "Dialogo Economico Bosnia ed Erzegovina - Italia", con la partecipazione di aziende italiane bosniache. "I legami economici con i Balcani sono al centro della nostra strategia di diplomazia della crescita. Vogliamo rilanciare ulteriormente gli investimenti e il commercio con Sarajevo, di cui siamo il secondo partner commerciale a livello globale e primo Paese fornitore, e far sì che le nostre imprese siano sempre più presenti", ha commentato il vicepremier. Sarà firmato un accordo che punta a promuovere la cooperazione fra operatori economici dei due Paesi, esplorando la possibilità di accesso congiunto ai mercati dei Paesi terzi.



