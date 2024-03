Ucraina, Corea del Nord ferma invio di armi a Russia via mare

La Corea del Nord potrebbe aver bloccato la spedizione di munizioni via mare alla Russia, secondo il giornale online Nk News.

L'operazione sarebbe stata sospesa a causa dell'interruzione della produzione in Corea del Nord o di altri problemi logistici. Il media con sede a Seul rileva che nelle ultime settimane nei porti russi non sono apparse navi cariche di munizioni. Secondo il portale le quattro navi Angara, Maia-1, Maria e Lady R hanno trasportato finora munizioni in Russia completando almeno 32 viaggi. L'ultima visita della Maia-1 al porto nordcoreano di Rason è avvenuta il 12 febbraio, quella della Lady R il 4 febbraio.



