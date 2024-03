Berlino conferma, nostri militari sono stati intercettati

Il ministero della Difesa tedesco ha confermato che una conversazione segreta tra ufficiali dell'aeronautica è stata "intercettata". "Secondo la nostra valutazione è stata intercettata una conversazione nella divisione dell'aeronautica. Al momento non possiamo dire con certezza se siano state apportate modifiche alla versione registrata o trascritta che circola sui social media", ha detto il portavoce del ministero, a proposito di audio diffusi in rete in cui militari tedeschi parlano della guerra in Ucraina.



