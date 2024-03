Cremlino, no a manifestazioni non autorizzate per Navalny

Il Cremlino ha messo in guardia contro qualsiasi manifestazione "non autorizzata" durante il funerale di Alexei Navalny al quale partecipano centinaia di persone a Mosca. "Qualsiasi manifestazione non autorizzata sarà una violazione della legge. Di conseguenza, coloro che vi prenderanno parte saranno ritenuti responsabili in conformità alla legge in vigore", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa Tass.

In una telefonata con i giornalisti, Peskov ha affermato: "Il Cremlino non ha niente da dire alla famiglia di Navalny il giorno del suo funerale". Lo riporta la Bbc.



