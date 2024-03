Agricoltori protestano a Saragozza, tensioni con la polizia

Tensioni tra manifestanti e polizia in una protesta degli agricoltori a Saragozza (Spagna). Come riportato dai media locali, i contatti tra partecipanti alla manifestazione e agenti hanno avuto luogo di fronte al Parlamento dell'Aragona, regione di cui la città è capoluogo: le forze dell'ordine sono infatti intervenute per bloccare il passo ad alcuni partecipanti alla protesta, che tentavano di spingersi fino alle porte della sede istituzionale, ospitata dal palazzo della Alfajería, mentre all'interno era in corso una seduta dei deputati regionali.

Nel corso di alcuni minuti concitati, i poliziotti hanno caricato più volte. Secondo radio Cadena Ser, un manifestante è risultato ferito. Successivamente, gli agricoltori si sono spostati verso un'altra zona del centro città.

In parallelo, le proteste del settore agricolo proseguono anche in altre zone della Spagna, così come avvenuto per tutto il mese di febbraio: secondo la Direzione generale del traffico (Dgt), nelle ultime ore si sono registrati blocchi stradali in aree del nord come nelle province di Girona, Lleida e Huesca, nella regione della Cantabria e in provincia di Palencia (Castiglia e León).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA