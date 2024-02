Truppe in Russia, Macron afferma di aver 'pesato le parole'

"Ogni parola che pronuncio sul tema della guerra in Ucraina è pesato, pensato e misurato": lo ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda sulle conseguenze delle sue parole sull'eventuale futuro invio di "truppe" in Ucraina, a margine dell'inaugurazione del Villaggio Olimpico di Parigi 2024.

L'annuncio di Macron, subito dopo la Conferenza di Parigi sull'Ucraina lunedì scorso, ha suscitato una dura reazione del presidente russo, Vladimir Putin, e la presa di distanza di diversi Paesi che potrebbero essere coinvolte da un eventuale invio di truppe in Ucraina, dalla Germania all'Italia, dalla Polonia, alla Repubblica Ceca, fino agli Stati Uniti.



