Tajani ricorda Attanasio, i nostri caduti esempio per i giovani

"Oggi è una giornata importante.

Abbiamo partecipato alla commemorazione in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere scelto Iacovacci, che è anche un riconoscimento per tutti i nostri diplomatici e funzionari e membri dell'arma dei carabinieri che si trovano all'estero". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Oggi - ha proseguito - ricordiamo questi due caduti nell'adempimento del dovere. Li ricordiamo con due cerimonie, una alla scalinata che porta il nome del dell'ambasciatore e un'altra nella sala dell'unità di crisi dedicata proprio al carabiniere scelto. Non dobbiamo mai dimenticare coloro che hanno dato la vita per servire lo Stato. I nostri caduti, che noi rispettiamo e onoriamo e devono essere di esempio per le giovani generazioni, per chi decide di fare l'ambasciatore, per chi decide di fare il carabiniere. E voglio ringraziare non soltanto i nostri diplomatici, tutti i funzionari che lavorano per la nostra politica estera, ma anche tutti gli uomini dell'arma dei carabinieri che garantiscono la sicurezza delle nostre ambasciate. Noi abbiamo un nucleo importante dell'arma dei Carabinieri, come ne abbiamo uno della Guardia di Finanza qui al Ministero degli Esteri. Tutte le donne uomini che indossano l'uniforme: noi siamo grati per quello che fanno al servizio del Paese".

Tajani ha deposto una corona d'alloro in memoria di Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustangs Milambro nel terzo anniversario della loro uccisione nella Repubblica democratica del Congo. Alla cerimonia erano presenti anche il Gen. D. Francesco Luigi Gargaro, comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, e la moglie dell'ambasciatore Zambia Seddaki Attanasio. Alla deposizione della corona, ai piedi della Scalea Luca Attanasio, è seguito un momento di silenzio.



