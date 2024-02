Nobel, 'Orlov condannato per zittire i critici di Putin'

La condanna in Russia del dissidente Oleg Orlov è un tentativo da parte di Putin di "zittire" i critici. Lo afferma il comitato per il Nobel.

Una Corte moscovita ha ieri condannato a due anni e mezzo di reclusione lo storico dissidente Oleg Orlov, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022. L'accusa di cui è stato giudicato colpevole è "discredito" delle forze armate, per le sue critiche alla cosiddetta 'operazione militare speciale' in Ucraina.

L'Unione europea è "scioccata" per la decisione dei giudici, ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera comune, Josep Borrell, per il quale Orlov "non ha commesso alcun crimine".

Borrell è inoltre tornato a chiedere a Mosca "il rilascio immediato e incondizionato" di tutti i prigionieri politici.





