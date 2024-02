William cancella un impegno a Windsor per motivi personali

Il principe William ha cancellato la sua partecipazione a una cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia (scomparso l'anno scorso) al castello di Windsor per "motivi personali". Lo ha annunciato Kensington Palace, assicurando che la moglie Kate "sta bene" e continua a riprendersi dopo l'intervento chirurgico all'addome subito il mese scorso. Non viene però rivelata la ragione dell'assenza comunicata all'ultimo minuto dell'erede al trono, molto impegnato nelle ultime settimane negli eventi di rappresentanza della monarchia, mentre il padre, re Carlo III, ha dovuto cancellare i suoi appuntamenti pubblici ufficiali dopo che gli è stato diagnosticato un cancro e per lui è iniziato un periodo di terapie mediche.



