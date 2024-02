"Siamo a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche di alcuni Stati membri secondo cui si potrebbe considerare l'invio di truppe di terra in Ucraina.

Questo non è stato discusso a livello Ue". Lo ha detto il portavoce Ue per la politica estera Peter Stano nel corso del briefing quotidiano della Commissione con la stampa, interpellato sull'ipotesi sollevata ieri dal presidente francese Emmanuel Macron di un invio di soldati Nato in Ucraina.



