Tribunale Mosca condanna Orlov a 2 anni e mezzo di carcere

Il tribunale di Mosca ha condannato il dissidente Oleg Orlov, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022, a due anni e mezzo di carcere.

Oleg Orlov è accusato di aver ripetutamente denunciato l'aggressione della Russia all'Ucraina. "Il tribunale ha stabilito la colpevolezza di Orlov e ordina una condanna a due anni e sei mesi... in una colonia penale di regime generale", ha dichiarato il giudice, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP presente in aula.



