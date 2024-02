Re Harald V di Norvegia ricoverato in Malaysia per un'infezione

Il re di Norvegia, Harald V, è stato ricoverato in un ospedale in Malaysia a causa di un'infezione contratta durante la sua vacanza. Lo riporta l'agenzia finlandese Stt. Il comunicato ufficiale della casa reale norvegese non rivela quali siano le sue condizioni. L'ultima volta che il monarca si è ammalato è stato a gennaio per un'infezione respiratoria.

Re Harald V, che ha compiuto 87 anni la scorsa settimana, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore ed è stato ricoverato in ospedale per problemi respiratori e infezioni negli ultimi anni. Secondo la casa reale, il monarca è assistito in Malaysia da personale medico locale e norvegese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA