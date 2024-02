L'Ucraina ha ricevuto solo il 30% dei proiettili di artiglieria promessi dall'Ue. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky che oggi parteciperà in videoconferenza al vertice convocato da Emmanuel Macron sul conflitto e sugli aiuti. "Dei milioni di proiettili che l'Unione europea ci ha promesso, purtroppo non è arrivato il 50%, ma il 30%", ha detto Zelensky in una conferenza stampa con il primo ministro bulgaro Nikolay Denkov a Kiev.



