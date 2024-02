La pubblica accusa ha chiesto una condanna a due anni e 11 mesi di reclusione per il dissidente russo Oleg Orlov, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022. Lo riporta la testata online Mediazona. Orlov è accusato di "discredito" dell'esercito russo in base a una legge bavaglio che di fatto vieta di criticare l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe.



