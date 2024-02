Ministra tedesca, anti-israeliana la cerimonia alla Berlinale

La ministra per la Cultura e i Media tedesca, Claudia Roth, in sintonia con il cancelliere Olaf Scholz, ha criticato come "spaventosamente unilaterale e caratterizzata da un profondo odio per Israele" la cerimonia di premiazione del Festival cinematografico di Berlino in cui diversi registi e giurati hanno chiesto un cessate il fuoco a Gaza e denunciato le uccisioni di palestinesi. L'esponente dei Verdi ha annunciato un esame dei fatti finalizzato ad evitare che simili episodi si ripetano in futuro alla Berlinale.



