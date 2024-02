"Dobbiamo fare di tutto perché 2024 diventi un anno decisivo per ripristinare la sicurezza reale a lungo termine in Ucraina e tutto il mondo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev accanto alla premier Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.



