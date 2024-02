Zelensky, fine guerra in 24 ore? E invita Trump al fronte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Fox News ha invitato l'omologo Usa Joe Biden e il candidato repubblicano Donald Trump a visitare l'Ucraina e la prima linea affinché vedano con i loro occhi "questa tragedia".

Commentando le parole di Trump secondo cui avrebbe posto fine alla guerra in 24 ore, Zelensky ha detto: "Non può risolvere questa tragedia", "ospiterò l'ex presidente Usa in prima linea, potrebbe dire quali sono i suoi pensieri, forse ha qualche idea.

Non lo so". Ma "vedrà cosa sta succedendo qui e poi credo che cambierà idea, non ci sono due parti in questa guerra ma un solo nemico, Putin".



