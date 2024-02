Rogo a Valencia, fra i dispersi coppia con due bambini

Fra gli almeno 14 dispersi del rogo delle due torri residenziali a Valencia che non sono stati localizzati dai propri familiari ci sarebbe una coppia di giovani coniugi con due bambini, rispettivamente di due anni e di due mesi, che sarebbero stati sorpresi dalle fiamme nella loro abitazione, secondo fonti dei servizi di emergenza riferite dal media Levante. La gravità della tragedia ha suscitato costernazione nell'asilo San Pau, frequentato dai due bambini della famiglia dispersa.

Le squadre di vigili urbani non sono ancora potute entrare nella torre 1, di 14 piani, ridotta dalle fiamme a uno scheletro fumante e a rischio di crollo. In azione da ieri pomeriggio anche i tecnici della Ume, l'Unità militare dell'esercito, che assieme ai vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la struttura con gru dall'esterno e il supporto di droni, per poter ispezionare l'interno dell'edificio alla ricerca delle vittime, che i vigili del fuoco non sperano di ritrovare in vita.



