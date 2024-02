'I servizi russi dietro alle stelle di David trovate a Parigi'

Ci sarebbe la Russia di Vladimir Putin dietro ai graffiti con le stelle di David rinvenute nella regione di Parigi lo scorso ottobre dopo l'attacco di Hamas in Israele. Secondo una nota della Direzione generale dei servizi di sicurezza interna (Dgsi) della Francia, rivelata da Le Monde, la cosiddetta operazione 'stelle di David' è stata direttamente pilotata dal "quinto servizio del Fsb" russo, incaricato delle operazioni internazionali dei servizi segreti di Mosca. Una campagna di disinformazione, prosegue Le Monde, condotta nel quadro di una più vasta operazione di ingerenze russe in diversi Paesi dell'Ue nonché in Moldavia.



