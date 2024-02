Forte vento in Svezia, a Goteborg vola il tetto della stazione

La parte ovest della Svezia è stata colpita da fortissime raffiche di vento, fino a oltre 100 chilometri orari. Nella città di Goteborg una parte del tetto della stazione centrale è volato via, cadendo sui binari e creando disagi nei trasporti ferroviari, fortunatamente senza danni alle persone.

La tempesta ha inoltre portato disagi anche in altre parti della regione occidentale della Svezia, causando problemi alla viabilità e black-out elettrici. Le autorità invitano la popolazione a rimanere in casa se possibile, come riportato dalla radio pubblica svedese, Sveriges Radio. Forti venti e disagi registrati in mattinata anche in Danimarca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA