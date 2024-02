Zelensky, l'unica conquista di Mosca in 9 mesi è stata Avdiivka

La cattura di Avdiivka rappresenta il più grande risultato ottenuto dalla Russia negli ultimi nove mesi di guerra: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista esclusiva a Fox News.

Zelensky ha ricordato le vittorie messe a segno da Kiev dall'inizio del conflitto e ha confermato il suo rifiuto di discutere qualsiasi 'Piano B' per le sue forze. "Durante questi due anni, hanno occupato la regione di Kharkiv (e) ora siamo in questa regione", ha affermato. "Abbiamo sbloccato il Mar Nero, e ora abbiamo le loro rotte del grano... e abbiamo distrutto molte delle loro navi", ha aggiunto il leader ucraino sottolineando: "Questo lo abbiamo fatto in due anni. Sì, l'ultimo anno è stato per lo più complicato per noi ma... quello che è stato fatto, penso che sia stato un buon lavoro".

Zelensky ha poi osservato che l'unica conquista di Mosca negli ultimi nove mesi è stata Avdiivka e, allo stesso tempo, si è rifiutato di considerare la mancanza di progressi da parte della Russia come un segno di una "nuova pagina" nella guerra.





